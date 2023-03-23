السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري تُدشِّنُ مشروعَ إزالةِ ونقلِ المخلفات الزراعية بواحة القطيف



الأحساء 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

دشَّنَت المؤسسة العامة للري - ممثلة بمكتب المؤسسة بالقطيف- أمس، مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية ونظافة واحة القطيف، بمقر مكتب المؤسسة.

وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، أن هذا المشروع سيُسهم في الارتقاء بنظافة الواحة الزراعية بالقطيف، حيث من المنتظر أن يُحقق النتائج بحسب ما خُطِّط له، مشيرًا إلى أن ملف نظافة الواحات الزراعية والمحافظة عليها من الملفات التي لها أهمية خاصة لدى المؤسسة، منوِّهًا بأهمية التعاون من الجميع؛للوصول للهدف المنشود من هذه المشاريع.

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23:56ت م

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