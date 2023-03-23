السعودية اليوم / لجنة التنظيمات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري لتعزيز المشهد التنظيمي في المملكة



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة التنظيمات الوطنية اجتماعها الدوري، الذي يهدف لضمان أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وانعقد الاجتماع بحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية، حيث نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،واُستُعرِضَ عددٌ من البرامج والمبادرات والتوصيات التي عملت عليها اللجنة ومستوى التقدم المنجز في مبادرات دراسات الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنظيمية الرقمية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة لتعزيز التنظيم الرقمي بالمملكة،وخطة تطوير البيانات الجيومكانية وسبل التعاون لتيسير تنفيذ سير عمل الخطة وتعزيز حضور المملكة على المستوى الدولي في النقاشات المتصلة بالتنظيمات الرقمية.

واختتم اللقاء بتحديد المسائل التنظيمية الرقمية للعام 2023م ضمن أعمال اللجنة، وذلك لإعداد دراسات تفصيلية من خلال تحليل الوضع الراهن للمشهد التنظيمي وإجراء الدراسات المعيارية وفق أفضل الممارسات؛ بهدف نسج المبادرات والتوصيات لمعالجة الفجوات التنظيمية في الموضوعات التي تداولها،التي تضمَّنَت عدالة المنافسة في البيانات، وحقوق الملكية الفكرية في تطوير التقنيات الناشئة، وتنظيم قطاع الإعلانات.

يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات كأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.

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23:55ت م

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