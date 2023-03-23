

المدينة المنورة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

وَفَّرَت الشؤون النسائية - ممثلة بإدارة السقيا التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي- مليوني عبوة من ماء زمزم، توزع على القاصدات خلال شهر رمضان المبارك، حيث خصصت أكثر من 1000 موظفة تابعة للوكالة وللشركات المشغلة بالمسجد النبوي، و22 فرقة تطوعية بمعدل 3000 متطوعة؛وذلك لخدمة قاصدات المسجد النبوي وتمكينهن من أداء عباداتهن بكل راحة وطمأنينة.

و أكدت الشؤون النسائية حرصها على تقديم الخدمات كافة لقاصدات المسجد النبوي، وعلى التنسيق الدائم والمستمر مع جميع الجهات المشاركة،الذي من شأنه تجويد الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

يأتي ذلك وفق معايير الجودة المعتمدة؛للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد النبوي.

// انتهى //

23:55ت م

0187





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مليونا عبوة ماء زمزم تُوَزَّعُ على قاصدات المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.