السعودية اليوم / إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .. المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام



جدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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23:39ت م

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