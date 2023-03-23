السعودية اليوم / جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبلُ أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان



المدينة المنورة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

// انتهى //

23:35ت م

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