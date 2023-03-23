شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف خاص من دياز في الهلال خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، تكليف البرتغالي جواو أوليفيرا رئيس الجهاز المختص بالتغذية بالفريق، بوضع برنامجًا خاصًا للاعبين خلال شهر رمضان.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الهلال لمحافظة اللاعبين على معدل الأوزان المثالية، وكسب السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات المطلوبة.

يُذكر أن الجهاز الفني لفريق الهلال، قد منح اللاعبين إجازةً لمدة أربعة أيام عقب نهاية مواجهة الاتفاق الماضية، وسيعود الجميع، ما عدا الدوليين، إلى التدريبات مساء يوم غد الجمعة.

ولم يحسم الجهاز الفني والإداري بنادي الهلال موقفهما حتى الآن من خوض الفريق لمباريات ودية خلال فترة التوقف الجارية.

ومنح الجهاز الفني لفريق الهلال، اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام، عقب نهاية مواجهة الاتفاق الماضية، وسيعود الجميع ما عدا الدوليين، إلى التدريبات مساء يوم غد الجمعة.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الخليج، يوم السبت الموافق 1 إبريل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي بالموسم الجاري.