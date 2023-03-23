شكرا لقرائتكم لقطات روحانية توحد قلوب المسلمين أول أيام رمضان على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة من المسجد الحرام، لحظات تناول الإفطار بين جموع المسلمين الزائرين والمعتمرين في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت اللقطات توحد قلوب المسلمين على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام في أجواء روحانية وإيمانية.

مشاعر إيمانية فياضة اختلطت بالدعاء والرجاء

كما أظهر مقطع فيديو، مشاعر فياضة من المعتمرين لحظة رفع أذان المغرب وتناول الإفطار، فيما يكثف المعتمرون والمصلون الدعاء، آملين أن يلبي الله لهم ما يرجون.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين في شهر رمضان.