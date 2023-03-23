شكرا لقرائتكم التجارة: استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا قد تؤدي لاختناق الطفل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا “BLAVINGAD”؛ بسبب خطورتها على حياة الأطفال.

خطر اختناق

وأوضحت الوزارة، في تغريدة بعر موقع تويتر، أن ذلك لاحتمالية انحلال المسامير الصغيرة في اللعبة وخروجها من مكانها، مما يؤدي إلى خطر اختناق الطفل حال ابتلاعها.

وشددت الوزارة بضرورة التوقف فورًا عن استخدام اللعبة، وإعادة اللعبة إلى إيكيا واسترداد كامل مبلغ الشراء.