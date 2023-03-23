شكرا لقرائتكم مباحثات بين السعودية وسوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف مصدر في الخارجية لقناة الإخبارية عن بدء مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية.

وبين المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جارٍ بين المسؤولين في المملكة والوزراء في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.