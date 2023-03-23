شكرا لقرائتكم تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أمضى 6 أشهر بالصحراء لاسترداد الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الملك عبدالعزيز رحمه الله- أمضى 6 أشهر في الصحراء ليبلغ مراده في استرداد الرياض.

المملكة بين الدول العظمى

وأضاف الفيصل في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الملك عبدالعزيز جمع حوله إخوانه وأبناء عمومته ومن اتبعه من الجالية السعودية المقيمة في الكويت، ممضيًا في الصحراء 6 أشهر من أجل استرداد الرياض.

ولفت إلى أن الملك عبد العزيز زاحم صفوف الدول العظمى ليضع المملكة في الصف الأول، فبدهائه وحسن سلوكه استطاع أن يفرض نفسه أمام الآخرين، على الرغم من قلة الإمكانيات التي كانت لديه.

التنقيب عن البترول

وأكد الأمير تركي الفيصل أن بريطانيا قامت بالتنقيب عن النفط بعد اكتشاف البترول في البحرين والكويت والعراق ووجوده بإيران في السابق، ما يدل على أنه ربما يوجد اكتشافات على سواحل المملكة القريبة من هذه المنطقة.

ولفت إلى أن بريطانيا أرسلت بعثة للتنقيب، لكنه لا يعتقد أنها اتبعت أيديولوجية معينة أثناء ذلك، فالتقرير الذي بعثته لندن للملك عبدالعزيز يقول إنه ليس هناك مخزون بترولي في الأراضي السعودية، وهذا يوضح فشل البعثة.

وأشار: “أعتقد أن بريطانيا بعد ما تم اكتشاف البترول بالمملكة أحست بصدمة كبيرة وندم بسبب العثور”.