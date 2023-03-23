شكرا لقرائتكم البوليفارد وقيادة المرأة في أولى حلقات طاش ما طاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عاد المسلسل الكوميدي طاش ما طاش في حلته الجديدة بعنوان “طاش العودة” حيث عرضت أولى حلقاته بعنوان “الصاعقة” عُرض من خلالها التغيرات التي شهدتها المملكة، وذلك بعد دخول أبطال العمل ناصر القصبي وعبد الله السدحان، في نوم عميق استيقظوا منه بعد 8 سنوات.

حلقة الصاعقة

وبدأت الحلقة الأولى من طاش ما طاش بخروج القصبي والسدحان مع أسرتيهما في رحلة للبر بسيارتهم التقليدية، وتعرضهم لصاعقة، اضطرتهم للجلوس في السيارة واستيقاظهم بعد 8 سنوات من النوم، وعقب عودتهم إلى الحياة وجد السدحان نجله قد استخرج لهما شهادتَيْ وفاة واستولى على أملاكهما.

تغيرات بالمملكة

كما تفاجأ السدحان والقصبي بالكثير من التغيرات التي طرأت بالمملكة ومنها قيادة المرأة للسيارة، وتغير سعر البنزين، وعرض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المساعدة على النساء.

كما تفاجؤوا بوفاة شقيقتهم حصة بفيروس كورونا، وتحول الخدمات الحكومية من المراجعات إلى النظام الإلكتروني، والزحام الذي تشهده العاصمة الرياض، ومنطقة “البوليفارد” التي وصفوها بأنها دولة أوروبية.

وعقب عرض الحلقة انهالت التعليقات التي أبدت إعجابها بعودة المسلسل وما يتناوله من أحداث وتغيرات شهدتها المملكة، لينقلونها بطريقتهم المبسطة للمواطنين.

عودة بعد غياب

وكانت مجموعة “إم بي سي” أعلنت عن عودة حلقات المسلسل الكوميدي “طاش العودة” استكمالا لـ”طاش ما طاش” من بطولة النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، الذي بدأ عرضه عام 1993م، ليعود من جديد في السباق الرمضاني الجديد بعد توقف طويل دام لـ 12 عامًا، وسط توقعات بأن تكون تلك العودة المفاجئة سببًا في ارتفاع نسب المشاهدة لمنصات البث.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قد شارك متابعيه على تويتر منذ أسبوع مقطعاً تشويقياً يعلن عودة المسلسل بعد طول غياب، وكتب إسم المسلسل في التعليق المرفق للفيديو مع إيموجي القلب : ” طاش ماطاش”، ليعود المسلسل الشهير بطاقمه الأشهر ناصر القصبي وعبدالله السدحان بإسم جديد هو “طاش العودة”.

تفاصيل العودة

من جانبه كشف ناصر القصبي عن العديد من التفاصيل حول “طاش العودة”، خلال مقابلة أجراها على شاشة ” mbc”، ليقول أن أكثر شيء كان يشغل تفكيرهم خلال التحضير، هو كيفية عودة ” طاش ما طاش ” بشخصيته وأفكاره البسيطة التي اعتاد الجمهور على رؤيتها خلال السنوات الماضية، لذلك تم التركيز على الجو الشعبي الذي تميز به العمل إلى جانب الشخصيات المشاركة به، في رغبة من القائمين على العمل على إعادة بعضها.