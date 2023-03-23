شكرا لقرائتكم السجن 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة تمكين العامل من العمل لدى الغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد الأمن العام التذكير بأنه يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص “العمالة السائبة”.

وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه أنه يطبق بحق صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، غرامة مالية تصل إلى 100000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

الإبلاغ عن المخالفين

وحث الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة حيث إنها تعد واجبًا وطنيًا.

ولفت إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يرجى الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

نقل الخدمة

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه يحق للعامل نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل، في حال كانت رخصة العمل والإقامة منتهية.