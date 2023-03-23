خالد الفيصل بخير

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الرياض - محمد الوسيري - ظهر الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة تجمعه بأمير مكة خالد الفيصل بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة.

وعلق الأمير بندر على الصورة بالقول: “صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كعادته السنوية في مجلسه الرمضاني.. الشكر والتقدير لكل من سأل عن سموه داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ويقر أعينكم بمن تحبون”.

إعلان إصابته بكورونا

وكان الأمير تركي الفيصل قد أعلن إصابة الأمير خالد الفيصل بفيروس كورونا خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية قال فيها: ونحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ”.

وأضاف: اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرًا، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ”.