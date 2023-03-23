

الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

تلقَّى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحَّد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,423,480) اتصالاً خلال شهر شعبان 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في مكة المكرمة (855,774)، وفي الرياض (1,061,333)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (506,373)، بإجمالي (2,423,480) مكالمة في المناطق.

// انتهى //

22:31ت م

0173





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقَّى (2,423,480) اتصالاً عبر رقم الطوارئ الموحَّد (911) خلال شعبان 1444 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.