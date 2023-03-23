السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش يستقبل موفدي وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة



دكا 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، في مكتبه بالعاصمة دكا، اليوم، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في بنغلاديش الذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ضمن برامجها المتعددة خارج المملكة في شهر رمضان في عدد من دول العالم.

وأثنى السفير الدحيلان على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة المسلمين في جمهورية بنغلاديش الشقيقة من خلال تنفيذ برامج علمية ودعوية وإنسانية متنوعة في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يسهم في إيصال رسالة علماء ودعاة المملكة ويعكس الجهود التي تؤكد على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف.

يذكر أن برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك يأتي تلبيةً لطلبات ورغبات الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية في الدول التي يتم إيفاد الأئمة لها، كما أنه يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وبيان منهجها الوسطي المعتدل، إضافة إلى تلمّس احتياجات المسلمين في العالم لا سيما في مجال إعانتهم على الصلاة، وبيان وفهم الأحكام الشرعية خلال هذا الشهر الكريم.

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21:56ت م

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