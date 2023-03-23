شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يرد على أنباء رحيله من تدريب المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أنباء رحيله من تدريب الأخضر، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الفرنسي يفاوض رينارد من أجل تولي تدريب منتخب الديوك للسيدات مستقبلًا.

ورفض المدير الفني للمنتخب السعودي، التعليق على ما يُثار بخصوص اقترابه من تدريب منتخب بلاده لكرة القدم سيدات، أو الرحيل عن الأخضر.

وقال رينارد في تصريحات اليوم والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "لدي مباراة مع الفريق يوم غدٍ الجمعة ونركز فيها".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفنزويلي وديًا، مساء يوم غد الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، على أن يلتقي نظيره البوليفي بعدها بأربعة أيام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.