شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موقف نجم المنتخب السعودي من مواجهة فنزويلا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، موقفه من خوض مباراة بلاده ضد منتخب فنزويلا، وديًا استعدادًا للتصفيات الآسيوية.

وأكدت تقارير صحفية، أن حسان التمبكتي مدافع الأخضر السعودي، خضع لاختبارات طبية، على هامش تدريبات المنتخب اليوم الخميس، لحسم موقفه من خوض المباراة الودية.

وواصل حسان التمبكتي خلال التدريبات الجماعية للمنتخب، مساء يوم أمس الأربعاء، تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفنزويلي وديًا، مساء يوم غد الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، على أن يلتقي نظيره البوليفي بعدها بأربعة أيام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، دخل في معسكر مغلق خلال الساعات الماضية، في جدة.

وتتوقف مسابقة دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب فترة التوقف الدولي، والتي يخوض فيها الأخضر مباراتين وديتين.