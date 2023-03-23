السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ عبدالله بن بندر يرفعُ التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

وعبَّر سموُّ وزيرِ الحرس الوطني باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين عن أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ- أن يجعلَ هذا الشهرَ شهرَ خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبلَ الله - سبحانه وتعالى- صيامَه وقيامَه من المسلمين أجمع، وأن يعيدَه على والوطن الغالي باليُمن والبركات، ويديمَ عليه نعمةَ الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

// انتهى //

21:39ت م

0171



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء - حفظهما الله - وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وعبَّر سموُّ وزيرِ الحرس الوطني باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين عن أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ- أن يجعلَ هذا الشهرَ شهرَ خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبلَ الله - سبحانه وتعالى- صيامَه وقيامَه من المسلمين أجمع، وأن يعيدَه على والوطن الغالي باليُمن والبركات، ويديمَ عليه نعمةَ الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //21:39ت م0171

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