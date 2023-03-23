السعودية اليوم / 40 صنفًا من التمور تزيِّنُ موائدَ إفطارِ الصائمين بمنطقة تبوك



تبوك 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

يجود مايزيد عن 800 ألف نخلة من خيرات منطقة تبوك بأكثر 40 نوعًا من التمور, لتزيِّن موائد إفطار الصائمين الذين يحرصون على الاستفتاح بأكل " التمر " كقيمة غذائية لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك.

وتنتج منطقة تبوك عددًا من أصناف التمور التي يأتي الخلاص والسكري الأحمر والأصفر على رأسها ، ومن ثم البرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة.

ويمتلك التمر أهمية غذائية وصحية لجسم الإنسان؛لاحتوائه الكثير من العناصر المعدنية المهمة لصحة الإنسان؛ مثل الفسفور والكالسيوم والحديد, إضافة إلى فوائده الصحية المتعددة، فهو مقوٍّ للكبد، ومن أكثر العناصر أهمية للدم ولسائر أعضاء الجسم.

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20:30ت م

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