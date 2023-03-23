

نجران 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استعرض محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة أمس، خطة الرقابة على أنشطة المطاعم والبوفيهات والمواد الغذائية ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس بلدية المحافظة المهندس شرفي علي أبوساق، أن الأعمال الرقابية الميدانية متواصلة خلال شهر رمضان المبارك على جميع المنافذ والمنشآت المعنية بالصحة العامة مثل المطاعم والبوفيهات، ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحال الحلاقة، ومغاسل الملابس، وذلك بمعدل 32 جولة يومياً، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، بهدف التحقق من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وفحص حالة نظافة الأسطح الملامسة للغذاء ونظافة الآلات والمعدات المستخدمة في تجهيز الأغذية، وتسجيل الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيقها.

// انتهى //

20:07ت م

0160





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ شرورة يستعرض خطة الرقابة البلدية خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.