السعودية اليوم / استئصال أورام تزن 5 كجم في عملية معقدة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

تمكن أطباء النساء والولادة بمنطقة مكة المكرمة من إجراء تدخل جراحي معقد لاستئصال أورام معقدة تزن 5 كجم من مريضة في عملية استغرقت ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام استقبل المريضة المحالة من قسم العيادات وهي تعاني من عقم دام سنوات وكانت تشكو من وجود ألم في أسفل البطن في الحوض ونزيف مهبلي مستمر، وتبين بعد عمل الكشف السريري والفحوصات الطبية اللازمة أن لديها أورامًا ليفية ضخمة يعود سببها لحدوث هذه المشاكل .

وقال الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل خطة علاجية تشاركية في التخصصات الطبية الأخرى وتقرر أن يكون الأنسب لهذه الحالات العمل الجراحي، وبحكم صعوبة الحالة أُجريت عملية استئصال الأورام الليفية وتنظيف المنطقة المحيطة مع المحافطة على إبقاء الرحم سليماً حيث إنه غالباً ما يستأصل الرحم في مثل هذه الحالات ومن ثم نقلها لأقسام التنويم ومتابعة حالتها وتقديم الخدمة العلاجية والتمريضية لها حتى استقرت الحالة الصحية وخروجها من المستشفى بصحة وسلامة .

وأضاف الفريق المعالج أنه يتوجب على السيدات المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة لتفادي حدوث مثل هذه المضاعفات المترتبة في حال وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد .

الجدير بالذكر أن أطباء مستشفى حراء قدموا خدمات تخصصية وعلاجية خلال الـ6 أشهر الماضية لما يقارب 2000 مستفيد .

// انتهى //

19:12ت م

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