السعودية اليوم / أمانة عسير ترفع مستوى الاختبارات الهندسية على مشروعاتها



أبها 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة عسير مستوى الرقابة الهندسية على المشروعات المنفذة من قبل المقاولين المتعاقدين معها .

وأجرى المختبر الهندسي التابع لوكالة المشاريع خلال الأسبوع الماضي الاختبارات الفنية على 1628 عينة شملت اختبارات التربة و الأسفلت والخرسانة لضمان جودة الأعمال ورفع كفاءة المشروعات وتطبيق المواصفات القياسية.

وبلغت عينات الأسفلت المختبرة 1569 عينة وصلت نسبة اختبار المطابقة فيها إلى 94% ونسبة غير المطابقة 6% كما تم عمل اختبار على 50 عينة تربة بلغت نسبة المطابقة 71% وبلغت نسبة غير المطابقة 6% وعمل اختبار عينة خرسانة بلغت نسبة المطابقة فيها 100% .

يذكر أن الأمانة ألزمت جميع المقاولين بإجراء الاختبارات الهندسية الخاصة بمشروعاتها في مختبر الأمانة الرسمي مع تطبيق عقوبات على المخالفين.

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17:49ت م

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