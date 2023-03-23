السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي سفير جمهورية تشاد لدى المملكة



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح القدم الجنيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات العمل الإنساني في تشاد.

وعبر السفير حسن الجنيدي عن شكره وامتنانه للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة عبر المركز للفئات المحتاجة في بلاده، منوهًا بالسمعة الدولية المميزة للمركز في أنحاء العالم.

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17:43ت م

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