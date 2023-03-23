السعودية اليوم / مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يُطلق حملة «تطوعك عبادة» بنسختها الثانية



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

أطلق مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الحملة الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ وذلك تحت شعار #تطوعك_عبادة،

وتعد الحملة استكمالاً لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقاً من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، كما تتزامن مع تواجد المتطوعين من سواعد الصحة في رمضان، وطرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة بمشاركة أكثر من 1,200 متطوع صحي حتى الآن، في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. وتسعى حملة #تطوعك_عبادة بنسختها الثانية إلى إبراز جهود المتطوعين الصحيين وما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن مبتغين مرضاة الله عز وجل أولاً ثم خدمة وطنهم ومواطنيه.

يذكر أن برنامج سواعد الصحة لخدمة ضيوف الرحمن انطلق لأول مرة في عام 1440 هـ، حيث يهدف إلى استقطاب متطوعين محترفين من الممارسين الصحيين بمهام تطوعية علاجية ووقائية للإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.

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17:38ت م

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