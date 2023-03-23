السعودية اليوم / "سدايا" تطلق خدمة الطقس عبر "توكلنا خدمات"



جدة 01 رمضان 1444 هـالموافق 23 مارس 2023 م واس

أطلقت الهيئة

وتتيح البوابة التي أطلقت تزامنًا مع اليوم العالمي للأرصاد - الذي يوافق 23 مارس من كل عام -، إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد والمدن الأخرى المفضلة لديه، إلى جانب تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.

وانضمت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة التي يوفرها يوميًا عبر منصاته الإعلامية المختلفة التي تجاوزت 10 منصات شملت: الرقم المجاني، الواتس آب، وسناب شات، وتويتر، وإنستغرام، وفيس بوك، ولينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وتوظيف البيانات وخدمات التكامل في الذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

17:24ت م

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جدة 01 رمضان 1444 هـالموافق 23 مارس 2023 م واسأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خدمة "بوابة الطقس" التي تمكن المستفيدين من التعرف على حالة الطقس اليومية وتوقعات الأيام الخمسة القادمة وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر عبر "توكلنا خدمات"، تسهيلًا لإيصال المعلومة للمستفيدين.وتتيح البوابة التي أطلقت تزامنًا مع اليوم العالمي للأرصاد - الذي يوافق 23 مارس من كل عام -، إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد والمدن الأخرى المفضلة لديه، إلى جانب تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.وانضمت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة التي يوفرها يوميًا عبر منصاته الإعلامية المختلفة التي تجاوزت 10 منصات شملت: الرقم المجاني، الواتس آب، وسناب شات، وتويتر، وإنستغرام، وفيس بوك، ولينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر.يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وتوظيف البيانات وخدمات التكامل في الذكاء الاصطناعي.// انتهى //17:24ت م0128

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