السعودية اليوم / لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تواصل إصدار التصاريح



مكة المكرمة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

أكدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استمرارها في إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية دوام يوم 22 من شهر رمضان المبارك 1444هـ ، داعيةً المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم ، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

وأهابت اللجنة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق جميع الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة ، وسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني .

ويأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، والتأكد من توفر المسكن الملائم لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية .

// انتهى //

17:24ت م

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