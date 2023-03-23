شكرا لقرائتكم متطوعون في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يفد إلى مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك مئات الآلاف من المعتمرين حيث يتم تقديم المساعدة لهم بجميع المجالات عبر الأعمال التطوعية من خلال برنامج (شباب مكة في خدمتك) ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

ويبذل المتطوعون قصارى جهدهم لتقديم جميع الخدمات للمعتمرين، وأهمها مساعدة كبار السن وتسعية المعتمرين العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً، وذلك على مدار أربع وعشرين ساعة، وخدمة الطائفين وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تنظيم المواقف

ويقوم المتطوعون بتنظيم مواقف سيارات المعتمرين والزوار بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة، وذلك للتيسير على المعتمرين والزوار وتفادي الازدحام ووقوف السيارات في المواقف المخصصة لها، نظراً لما تشهده تلك المواقف من ازدحام كثيف وتوافد أعداد كبيرة إلى مكة المكرمة من معتمرين وزوار لأداء مناسك العمرة وقضاء بعض الأيام خلال هذا الشهر الكريم بها، إلى جانب تقديم وجبات الإفطار للصائمين، والذين تصادفهم لحظة الإفطار على الطريق بالإضافة إلى توزيع وجبات مماثلة في مواقف سيارات الزوار والمعتمرين وذلك قبل أذان المغرب بلحظات.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (شباب مكة في خدمتك) يعد من أهم البرامج التابعة لمشروع تعظيم البيت الحرام وأكثرها فعالية وذلك للدور الإنساني التطوعي الذي يعمل لخدمة قاصدي البيت الحرام وتقديم العون والمساعدة والإسهام مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتفاعلية كافة ، كما يقوم البرنامج كذلك بخدمة سكان مكة المكرمة وإبراز الصورة المشرقة للمجتمع المكي.