شكرا لقرائتكم تحذير من كسر الصيام على القهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من تناول القهوة لكسر صيام رمضان، مؤكدًا أن الماء والتمر يجب أن يكونا أولًا.

تأثير القهوة

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا انصح بالقهوة لكسر الإفطار (الماء والتمر أولاً). ولا بعد 10 ليلاً، لأنها تسبب الجفاف للجسم، حيث إن الكافيين قد يمتص جزءًا واضحًا من سوائل الجسم ويطردها عبر البول.

ولفت إلى أن القهوة منبه يسبب اضطرابًا وعدم انتظام في النوم لمن اعتاد النوم بعد صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن أفضل وقت لتناولها هو من بعد إلإفطار وحتى العاشرة مساءً.

الحد من استهلاك الكافيين

وكانت وزارة الصحة، قدمت في وقت سابق خطوات للحد من استهلاك الكافيين خاصة للأشخاص الذين يتناولونه بكثرة، بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف صادر عنها، إنه قد يكون تقليل الكافيين مهمة صعبة بينما قطعها بشكل مفاجئ قد يعرض الأشخاص لصداع الانسحاب الذي من الممكن أن يستمر لبضعة أيام.

وأوصت الوزارة بعدد من الإجراءات التي يمكن القيام بها للتغلب على الأعراض الانسحابية للكافيين بشكل تدريجي وهي:

1- تقليل استهلاك الكافيين إلى نصف كوب يوميًا قبل شهر رمضان.

2- استهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًا تحتوي على الكافيين.

3- بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك، ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.