شكرا لقرائتكم خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق صندوق التنمية العقارية خدمة إلكترونية تُتيح لمستفيدي مُنتج “البناء الذاتي” تحديث مراحل البناء، بهدف ضمان استمرارية الدعم السكني، لتسهيل رحلة تملك مستفيدي المنتج لمنازلهم، ضمن تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وتأتي الخدمة بهدف حوكمة المنتجات التمويلية، بما يضمن مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه ومتابعة مراحل إكماله وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وتقديم الدعم السكني لتسهيل رحلة التملك خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

تحديث مراحل البناء

وأوضح “الصندوق العقاري” أن الخدمة الإلكترونية تُتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي أو المستفيدين قيد الإنشاء الذين لم يُكملوا مراحل البناء خلال المدة المحددة من تاريخ توقيع عقودهم التمويلية إمكانية تحديث مراحل بناء السكن، بما يؤكد التزامهم بمباشرتهم البناء، وصولًا إلى تملك السكن خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

وأضاف الصندوق العقاري أن خدمة تحديث مراحل البناء تأتي ضمن الخيارات المتنوعة التي تُسهل على المستفيدين من مُنتج “البناء الذاتي” تحديث مراحل البناء إلكترونيًا بصفة دورية، كما يستطيع المستفيد تحديث بياناته من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط (هنا) وإكمال البيانات المطلوبة، لتتم بعد ذلك زيارة مُقيم من الصندوق للموقع، الذي يرفع بدوره تقريرًا بحالة البناء، حيث يتم تحديث حالة البناء تلقائيًا بعد المعاينة، ويصل المستفيد إشعار باستمرارية الدعم.

43 خدمة رقمية

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يقدم خدمات برامج الدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري؛ إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.