شكرا لقرائتكم إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمعات المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، لتوخي الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من السبت المقبل.

وقال المركز في بيان له إنه يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من يوم السبت حتى الاثنين المقبل.

أمطار رعدية على مكة

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ورابغ.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقسًا مستقرًا وسماء صحو إلى غائم جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.