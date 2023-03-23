شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يبدأ إجراءات عودته إلى مدريد.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد سابقًا ولاعب النصر السعودي حاليًا، أنهما يخططان لشراء منزل كبير في مدريد من أجل كريستيانو جونيور.

وقالت جورجينا: “سنقوم بشراء منزل كبير في مدريد، لأن لدينا الكثير من الأطفال وكريستيانو جونيور يريد أن يصبح لاعبًا كرة القدم”.

وأردفت أن جونيور ألتحق بمدريد مؤخرا، مشيرة إلى أن اللاعب يريد إستكمال مسيرة والده الحافلة فى هذا الشأن.

وأكدت أن جونيور يمتلك مهارات جيدة، ستمكنه من إستكمال مسيرته فى المستقبل القريب، كما أن اللاعب يمتلك نفس عقلية والده، فى التطوير المستمر، لذلك فإن نجاحه سيكون مضمونا.



رونالدو سعيد فى النصر

وربطت جورجينا أحداث الإنتقال بالأبناء إلى مدريد، بإنتقال رونالدو إلى الريال، حيث نفت هذا الأمر تمامًا، مؤكدة أن اللاعب سعيد بتجربته الحالية مع النصر، ويرغب معهم فى تحقيق لقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.

بخلاف رغبته أيضا فى المنافسة على جائزة الهداف وتحطيم الأرقام القياسية، بجانب تحقيق لقب دوري أبطال آسيا فى موسمه الجديد.