شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر قبل مواجهة العدالة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي العدالة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

أخر تطورات إصابة نجم النصر قبل مواجهة العدالة

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، عن أخر تطورات الحالة الصحية للاعب سامي النجعي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وموقفه من المشاركة ضد العدالة.

وأكدت الصحيفة على أن النجعي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل العيادة الطبية بالنادي، وأن إصابته تحتاج للعلاج لمدة 10 أيام من أجل العودة للمباريات من جديد.

وكان قد تعرض النجعي للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال المران الأخير للفريق قبل مواجهة أبها الماضية، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد العدالة في الدوري السعودي

ويلتقي العدالة ضد النصر، مساء يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد العدالة، مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.