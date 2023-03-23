السعودية اليوم / " الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 01 رمضان 1444 هـالموافق 23 مارس 2023 مواي

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ غداً الجمعة -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الاثنين القادم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع لتوخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .

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16:46ت م

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