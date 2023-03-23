السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (16.6) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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16:35ت م

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