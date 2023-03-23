السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك



عرعر 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وكلاء الإمارة ، ومديري العموم ورؤساء الأقسام، الذين قدموا التهنئة لسموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيرًا على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله.

ودعا سموه خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها خصوصًا في هذا الشهر الفضيل، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.

وحث سمو أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة على العمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –.

// انتهى //

15:45ت م

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