

الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معالي الجاسر المولى _عزّ وجل_ أن يُعيد هذا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة ويوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وأمنها وأن يُديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.

// انتهى //

14:56ت م

0093



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معالي الجاسر المولى _عزّ وجل_ أن يُعيد هذا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة ويوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وأمنها وأن يُديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.// انتهى //14:56ت م0093

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.