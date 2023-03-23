السعودية اليوم / أكثر من 2930 متبرعاً لبنك الدم في مستشفى الملك سعود بعنيزة السعودية اليوم 2022م



بريدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن بنك الدم في مستشفى الملك سعود بعنيزة استقبل خلال العام الماضي 2022م أكثر من 2938 متبرعاً، حيث بلغ عدد المتبرعين من المواطنين السعوديين 2628 متبرعاً، فيما كان عدد المتبرعين من غير السعوديين 310 متبرعين.

وأفاد التجمع أن الإحصائية السنوية الصادرة عن بنك الدم في مستشفى الملك سعود بعنيزة أظهرت أن عدد المتبرعين للمرة الأولى كان 1227 متبرعاً، في حين بلغ عدد المبادرين الذين سبق وأن تبرعوا لأكثر من مرة 1711 متبرعاً.

وقال تجمع القصيم الصحي أن بنك الدم بالمستشفى يقدّم العديد من الخدمات المتعلقة بالفحوصات المخبرية لوحدات الدم ومشتقاته والفحوصات المرتبطة بسلامة الدم، لافتاً إلى مجموع الفحوصات التي أنجزها البنك خلال العام الماضي بلغت 17.817 فحصاً، في حين بلغ عدد الوحدات التي تم صرفها للمرضى لنفس الفترة 5093 وحدة.

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14:53ت م

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