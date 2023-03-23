السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل العبدالله ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم معالي الشيخ محمد بن فهد العبدالله، ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد آل عتيق، ومساعد رئيس محكمة التنفيذ الشيخ إسماعيل الأحمري، الذين قدّموا التهنئة لسموِّه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سموِّه التهنئة لهم معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

14:51ت م

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