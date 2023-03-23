السعودية اليوم / تهيئة أكثر من 732 مسجدًا وجامعًا لشهر رمضان بحفر الباطن



حفر الباطن 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

هيأ فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 732 مسجدًا وجامعًا لشهر رمضان المباركفي حفر الباطن والمراكز والقرى التابعة لها.

وشملت أعمال التجهيز صيانة ونظافة المساجد، والتأكد من سهولة إجراءات الدخول والخروج لذوي الإعاقة وكبار السن، والأماكن المخصصة للنساء.

وأكدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن على الالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة بالضوابط الخاصة بشهر رمضان، والتقيد بأوقات الأذان والإقامة حسب توقيت أم القرى.

م . ر // انتهى //

14:50ت م

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