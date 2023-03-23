السعودية اليوم / أمانة جدة تستضيف ورشة تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية للبنية التحتية



جدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استضافت أمانة محافظة جدة يوم أمس، ورشة "تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية للبنية التحتية PDM "برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وعدد من أمانات المملكة.

وأكد معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي خلال افتتاح أعمال الورشة على أهمية دليل إجراءات المشاريع البلدية، والمعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطبيق منهجية إدارة المشاريع بين مكونات القطاع البلدي كافة، لاسيما مشاريع البنية التحتية منها لرفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنجازها وفق مؤشرات أداء رئيسية موحدة، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد لها وفقاً لمستهدفات رؤية

وأشار معاليه إلى أن أهمية تأهيل المقاولين في تنفيذ المشاريع لضمان تطبيق معايير السلامة وفقاً لدليل الإجراءات المعتمد، فضلاً عن تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية والمتمثل في تحسين جودة الحياة لسكان المدن السعودية.

يٌذكر أن الورشة استعرضت عدداً من المحاور التي شملت: تعميم دليل إدارة المشاريع البلدية للبنية التحتية - محتوى الدليل – الأثر المتوقع بعد التطبيق – المراحل الأساسية لدورة حياة المشروع والمهام المطلوبة – قائمة المشاريع المستهدفة – مصفوفة مهام التشييد – قوائم مراجعة الامتثال – نموذج بطاقة متابعة تنفيذ المهام ولوحة الأداء – المهام والبيانات المطلوبة.

// انتهى //

14:50ت م

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جدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واساستضافت أمانة محافظة جدة يوم أمس، ورشة "تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية للبنية التحتية PDM "برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وعدد من أمانات المملكة.وأكد معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي خلال افتتاح أعمال الورشة على أهمية دليل إجراءات المشاريع البلدية، والمعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطبيق منهجية إدارة المشاريع بين مكونات القطاع البلدي كافة، لاسيما مشاريع البنية التحتية منها لرفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنجازها وفق مؤشرات أداء رئيسية موحدة، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد لها وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.وأشار معاليه إلى أن أهمية تأهيل المقاولين في تنفيذ المشاريع لضمان تطبيق معايير السلامة وفقاً لدليل الإجراءات المعتمد، فضلاً عن تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية والمتمثل في تحسين جودة الحياة لسكان المدن السعودية.يٌذكر أن الورشة استعرضت عدداً من المحاور التي شملت: تعميم دليل إدارة المشاريع البلدية للبنية التحتية - محتوى الدليل – الأثر المتوقع بعد التطبيق – المراحل الأساسية لدورة حياة المشروع والمهام المطلوبة – قائمة المشاريع المستهدفة – مصفوفة مهام التشييد – قوائم مراجعة الامتثال – نموذج بطاقة متابعة تنفيذ المهام ولوحة الأداء – المهام والبيانات المطلوبة.// انتهى //14:50ت م0086

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