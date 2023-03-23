

حائل 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار أن يوم المسؤولية الاجتماعية الذي يصادف يوم الـ 23 مارس من كل عام يأتي حرصاً ودعماً من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - المستمر واللا محدود لشركات الوطن والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، التي تضاهي في ممارستها وبرامجها أفضل الممارسات العالمية وتؤصل في مضمونها الحفاظ والاستثمار في رأس المال الاجتماعي من أجل ازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة .

وأوضح عمر العبد الجبار أن منطقة حائل تسعى إلى الاهتمام بأنشطة المسؤولية الاجتماعية بتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمجموع يتجاوز 100 مليون ريال تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية فيما يحقق تنمية المدن وإبراز الحلول الجذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع وتسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونمو الاقتصاد وتنمية موارده.

وأضاف أنه تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله - وتوجيهات سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه نسعى في هيئة تطوير منطقة حائل في دعم كافة الجهود بالمنطقة للإسهام في تفعيل كافة الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى مستويات وإسهامات أعلى.

// انتهى //

14:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / رئيس هيئة تطوير منطقة حائل : يوم المسؤولية الاجتماعية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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