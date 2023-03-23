السعودية اليوم / مكتب البيئة بحفر الباطن يكمل جاهزية المسلخ الأهلي في المحافظة



حفر الباطن 01 رمضان 1444 ه الموافق 23 مارس 2023 م واس

أكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، تهيئة وجاهزية المسلخ الأهلي وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير المكتب زين الشمري أن المكتب يشرف على جاهزية أسواق النفع العام والمسلخ، للتخفيف عن المستفيدين من أوقات الانتظار وتجنب الازدحام المتوقع على المسلخ خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الكوادر الطبية والفنية تواصل إشرافها على جميع الذبائح التي تخرج من المسلخ للتأكد من سلامتها للاستخدام وخلوها من الأمراض التي ممكن أن تسبب أي مشاكل صحية للإنسان.

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14:41ت م

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