السعودية اليوم / جمعية مسعف التطوعية بالقصيم تطلق 6 مبادرات مجتمعية في رمضان



بريدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

تطلق جمعية المسعف التطوعية ست مبادرات متنوعةٍ خلال شهر رمضان الكريم، تشمل خدمات إسعافية وعلاجية وتثقيفًا صحيًا واستشارات طبية ومحاضرات وحلقات حوارية، ولقاءات توعوية مع استشاريين بمختلف التخصصات الصحية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية المسعف التطوعية بالقصيم حمود بن صالح المزيد أن الهدف من هذه المبادرات هي توعية ورفع الوعي المجتمعي، الذي يأتي ضمن أهداف الجمعية تحقيقاً لاستمرار الريادة في الأعمال الإنسانية التطوعية في مجال الخدمات الطبية في المملكة تماشيًا مع رؤية

وبين المزيد أن المبادرات التي أطلقتها الجمعية تمثلت في مبادرة " نحو مجتمع حيوي"، وتنفذ يوميًا خلال الشهر الكريم من 05 مساءً حتى 06 مساءً، وتقدم فيها خدمات إسعافية وتثقيفًا صحيًا تستهدف رواد مضمار الإسكان، وممشى الملك عبدالله، وحديقة الرفيعة، وحديقة الخليج ببريدة، بالتعاون مع تجمع القصيم الصحي والقطاعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مبادرة "اثنينية مسعف" تقدم من خلالها استشارات طبية ومحاضرات وحلقات حوارية، وتقام كل اثنين خلال شهر رمضان من 09.30 مساءً 11.30 مساءً بمقر الجمعية.

ولفت الرئيس التنفيذي للجمعية بأنه روعي في المبادرات تنوعها وشموليتها، مشيرًا بأن من ضمن المبادرات الرمضانية برنامج "رعاية المصلين" كل خميس بعد صلاة التراويح بمسجد الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والإمام محمد بن عبدالوهاب، وعبدالله النصيان، والشيخ صالح عبدالرحمن العبيلان، إضافةً إلى أن هناك "لقاءات توعوية" مع استشاريين بمختلف التخصصات الصحية تنفذ يوميًا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 5:30 مساءً.

// انتهى //

14:35ت م

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بريدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واستطلق جمعية المسعف التطوعية ست مبادرات متنوعةٍ خلال شهر رمضان الكريم، تشمل خدمات إسعافية وعلاجية وتثقيفًا صحيًا واستشارات طبية ومحاضرات وحلقات حوارية، ولقاءات توعوية مع استشاريين بمختلف التخصصات الصحية.وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية المسعف التطوعية بالقصيم حمود بن صالح المزيد أن الهدف من هذه المبادرات هي توعية ورفع الوعي المجتمعي، الذي يأتي ضمن أهداف الجمعية تحقيقاً لاستمرار الريادة في الأعمال الإنسانية التطوعية في مجال الخدمات الطبية في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 بهدف الوصول إلى مليون متطوع في مختلف التخصصات.وبين المزيد أن المبادرات التي أطلقتها الجمعية تمثلت في مبادرة " نحو مجتمع حيوي"، وتنفذ يوميًا خلال الشهر الكريم من 05 مساءً حتى 06 مساءً، وتقدم فيها خدمات إسعافية وتثقيفًا صحيًا تستهدف رواد مضمار الإسكان، وممشى الملك عبدالله، وحديقة الرفيعة، وحديقة الخليج ببريدة، بالتعاون مع تجمع القصيم الصحي والقطاعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مبادرة "اثنينية مسعف" تقدم من خلالها استشارات طبية ومحاضرات وحلقات حوارية، وتقام كل اثنين خلال شهر رمضان من 09.30 مساءً 11.30 مساءً بمقر الجمعية.ولفت الرئيس التنفيذي للجمعية بأنه روعي في المبادرات تنوعها وشموليتها، مشيرًا بأن من ضمن المبادرات الرمضانية برنامج "رعاية المصلين" كل خميس بعد صلاة التراويح بمسجد الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والإمام محمد بن عبدالوهاب، وعبدالله النصيان، والشيخ صالح عبدالرحمن العبيلان، إضافةً إلى أن هناك "لقاءات توعوية" مع استشاريين بمختلف التخصصات الصحية تنفذ يوميًا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 5:30 مساءً.// انتهى //14:35ت م0082

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