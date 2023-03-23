شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتخذ قرارًا إجباريًا في نادي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارًا إجباريًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي رفض خوض أي ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب أيام الفيفا، في ظل الغيابات المتعددة.

وأكدت التقارير، أن الغيابات المؤثرة في صفوف العالمي، أجبرت الفرنسي على رفض خوض أي مباراة ودية، والاكتفاء بالتدريبات اليومية للاستعداد لمنافسات الدوري السعودي وكأس الملك.

ويفتقد فريق النصر 12 عنصرًا محليًا وأجنبيًا، بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم خلال أيام فيفا، قبل الاستعداد للفترة المقبلة.

وعاد الفريق لتدريباته الثلاثاء الماضي، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بمقر النادي، كأول فريق يعود للتدريبات، حيث رفض جارسيا منح اللاعبين إجازة أكثر من يومين.

وركز الفرنسي على النواحي البدنية، حيث بدأت الحصة في صالة الجيم، ثم تدريبات لياقة بدنية في الملعب، اختتمت بتقسيمة مصغرة.

ومن المقرر أن يواجه النصر بعد فترة التوقف فريق العدالة بالأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن، الذي يحتل وصافته برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.