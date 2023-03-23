شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سعودية للتعاقد مع نجمي ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حصلوا على عروض مغرية من الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير، أن كل من كريم بنزيما ولوكا مودريتش ثنائي الفريق الملكي، تلقوا عروضا من المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي بنزيما ومودريتش داخل سانتياجو بيرنابيو، بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم حسم مصيرهما مع الفريق.

وأكد جوسيب بيدريرول الصحفي الموثوق عبر برنامج "الشيرنجيتو الإسباني"، أن بنزيما ومودريتش حصلا على عروض سعودية للرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يكشف عن أسماء تلك الأندية.

وأضاف: "في حال أراد كريم بنزيما البقاء، فإنه سيحصل على عقد جديد في الريال لعام إضافي، ولكن لم يتم فتح ملف التجديد معه حتى هذه اللحظة".

وتسعى الأندية السعودية لتدعيم صفوفها بالعديد من نجوم الصف الأول خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعدما تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم الجاري.