شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتوقع منافسة الدوري السعودي للبطولات الكبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالقوة التنافسية في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "الدوري السعودي تنافسي للغاية".

وتابع "دوري روشن السعودي ليس مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، لن أكذب لكنه دوري فاجأني بشكل إيجابي، وخلال 5 أو 6 أو 7 سنوات، إذا استمروا في تطبيق الخطة الحالية، سيكون الدوري السعودي، الرابع أو الخامس على مستوى العالم".

وانتقل رونالدو إلى منافسات دوري روشن السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد مدته عامين ونصف، حيث يحصل على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان مانشستر يونايتد، فسخ عقد كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2022، بسب إجراء اللاعب البرتغالي لحوار تلفزيوني انتقد خلاله إدارة النادي والجهازين الفني الحالي والسابق.