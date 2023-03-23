شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تكشف حقيقة تفاوض رونالدو مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حقيقة تفكير النجم البرتغالي في التوقيع مع أتلتيكو مدريد، في وقت سابق.

وارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية في العالم، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق مونديال قطر 2022.

وترددت أنباء عن احتمالية انتقال رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق، لصفوف الجار اللدود أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل للدوري السعودي.

وقالت جورجينا خلال فيلم تسجيلي، نقلت صحيفة "آس" الإسبانية مقتطفات منه: "لم يكن هناك أي تفكير لدى رونالدو للتوقيع لأتلتيكو مدريد".

وأضافت: "توقيع رونالدو لأتلتيكو لم يخطر على بال كريستيانو، ولم يتطرق نهائيًا حول إمكانية ارتداء قميصه هذا الموسم".

وانضم رونالدو لنادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد مدته عامين ونصف، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أنه يتلقى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.