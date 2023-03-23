شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في أزمة قبل مواجهة العدالة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي العدالة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

الإصابة تضرب نجم النصر قبل مواجهة العدالة

وكشفت تقارير صحفية على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره العدالة، في إطار مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

كتب عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة: "أظهرت الأشعة التي أجراءها الكابتن عبد المجيد الصليهم عن وجود التهاب بالركبة يحتاج معها للراحة والعلاج. بالسلامة للكابتن عبدالمجيد وسلامة جميع نجوم العالمي يارب".

وسيغيب الصليهم عن مواجهة النصر المقبلة أمام العدالة المقرر لها الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة مساء، فيما لم يتحدد بعد غيابه عن مواجهة الفيحاء المقرر لها التاسع من أبريل المقبل.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

وينافس فريق النصر بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الحالي حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن نادي الاتحاد المتصدر.