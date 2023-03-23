شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدخل رونالدو في حل أزمة أبو جبل مع النصر.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الفترة الماضية وجود أزمة كبرى بين إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، والنجم المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.

رونالدو يتدخل لحل أزمة أبو جبل مع النصر

وكشف نواف المهدي، وكيل الحارس الدولي المصري، محمد أبو جبل، أسباب إنهاذ أزمة الحارس مع النصر بشكل ودي.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، قال المهدي: "أحد أهم أسباب إنهاء نادي النصر لأزمة أبو جبل هو وجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، حيث ترغب إدارة العالمي في إنهاء الموسم دون أي قضايا خارجية أو داخلية".

وأضاف: "تفهمنا رغبة إدارة النصر خلال المفاوضات، وأرى أن أبو جبل مازال مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة فقط يحتاج لبيئة جيدة من أجل استعادة مستواه مثل ما حدث مع طارق حامد نجم الاتحاد".

أخر تطورات أزمة أبو جبل مع النصر

وكان أبو جبل، قد تقدم بشكوى رسمية ضد النصر لدى المحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي تراجع النادي عن ضم اللاعب رغم إبرام عقد معه، ليطالب بكامل مدة العقد المالي مع النصر، مع إثبات وقوع أضرار على اللاعب.

وتوصلت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لاتفاق مع أبو جبل يفيد بإنهاء القضية بينهم نظير حصول الأخير على 30% من قيمة إجمالي العقد.

