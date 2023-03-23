شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية سعودية مهددين بالإيقاف من القيد في الدوري السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد الفترة الأخيرة تعرض عدد من الأندية السعودية لبعض الأزمات القوية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يتم تهديدهم بالحرمان من القيد والتعاقدات.

وتحدث المستشار القانوني أحمد الشيخي، عن تفاصيل قضايا الأندية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن الأندية الأخرى المهددة بالحرمان من التعاقدات مثل الأهلي.

الوحدة مهدد بالحرمان من التعاقدات

وقال أحمد الشيخي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "برا الملعب": "الأندية المهددة بالحرمان من التعاقدات يأتي على رأسها الوحدة، بسبب تأخير الرواتب".

وتابع المستشار القانوني: "كذلك النادي الأهلي لديه مشاكل كثيرة في هذا النوع من القضايا ولذلك غراماته في هذا النوع من القضايا وصل إلى مبالغ كبيرة جدا، الغرامات مرتفعة على النادي الجداوي لأن لديه سوابق عديدة في فيفا".

اتحاد جدة يقترب من الدخول في أزمة كبرى

وأضاف الشيخي: "الاتحاد أقرب لمواجهة مصير الأهلي بالحرمان من التعاقدات، لأنه لديه قضية جونز وهي عدم الالتزام بالتعاقد خلال الفترة المحمية، وكذلك قضية الكابتن أنيس البدري، وسانوجو".

وواصل الخبير القانوني: "لكن هناك بشرى للاتحاد، وهي أن غالبية تلك القضايا سوف ينتهي خلال شهرين من الآن، وفيفا تنظر في أخر عامين فقط، كما أن مسؤولي الاتحاد جالسين يعملون على حل قضايا التأخير في سداد المبالغ".

وأردف أحمد الشيخي: "الجيد في قضايا الاتحاد، أنه ليس لديه حاليا انتهاكات داخل الفترة المحمية التي عوقب بسببها الأهلي، مثلا قضية جونز بعد شهر ستنتهي الفترة ويرجع فيفا يصفر العداد من جديد".

الشباب يواجه أزمة كبرى مع الفيفا

وتابع القانوني: "في الشباب هناك قضية واحدة وهي خاصة باللاعب سيبا، حيث صدر فيها قرار لصالح اللاعب بمبلغ بين 6 إلى 7 ملايين ريال سعودي، والشباب يستأنف حاليا وليس لديه سوى هذه القضية فقط في فيفا".

أما بالنسبة لنادي الهلال، قال الشيخي: "ليس لديه أي قضية من هذا النوع وهي الانتهاكات داخل الفترة المحمية في فيفا، بالنسبة للقضايا الخارجية المهددان حاليا هما ناديي الوحدة والاتحاد، وأعتقد أنهما لن يوقع عليهم عقوبة الأهلي".

وكان قد تلقى النادي الأهلي إخطارًا الفيفا، يفيد بالمنع من التسجيل لفترتين، بسبب كثرة القضايا الدولية المرفوعة ضد النادي، مع الإنذار بخصم نقاط أو التهبيط حال عدم سداد المستحقات المتأخرة.